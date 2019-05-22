بوتين يؤكد لميركل وماكرون أولويات تسوية الأزمة الداخلية في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التطورات الأخيرة للأزمة الداخلية في أوكرانيا.

وذكر الكرملين، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، عقب المحادثات الهاتفية الثلاثية بين الزعماء، أنهم ناقشوا "الأوضاع حول الأزمة الداخلية في أوكرانيا أخذا بعين الاعتبار السياسات الفاشلة لإدارة بيترو بوروشينكو وتغيير السلطة في كييف".

وأعربت الأطراف، حسب البيان، عن "الموقف المشترك من

أنه لا بديل لمجموعة الإجراءات" الخاصة بالأزمة الأوكرانية والتي تم التوصل إليها في مينسك، عام 2015، "باعتبارها أساسا للتسوية السلمية".

وأفاد البيان بأن "الرئيس الروسي أعاد من جديد إلى الأذهان أولوية إدخال القانون حول الصفة الخاصة لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك حيز التنفيذ، ومنحه الطابع المستدام، وإعلان العفو، وإعادة القوات والمعدات العسكرية إلى

المناطق التي تم تحديدها سابقا في خط التماس بين الطرفين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لإقامة حوار مباشر بين كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى".

كما تم لفت اهتمام المتحادثين إلى "القانون التمييزي حول ضمان عمل الأوكرانية بصفة لغة الدولة"، حيث أعرب بوتين في هذا السياق عن "استغرابه من رفض بعض الدول مناقشة هذه الوثيقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما أنها تتناقض مع الدستور الأوكراني واتفاقات مينسك والالتزامات الدولية لكييف، بشأن حماية الأقليات العرقية واللغوية".