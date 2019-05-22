الكويت: نعيش ظروفًا بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارة إلى مبنى وزارة الخارجية "إننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة".
وأضاف أمير الكويت في كلمة ألقاها بمبنى الوزارة، مساء الثلاثاء، أنه يرجو أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة،مشيرا إلى أن هذه الظروف والتحديات تضاعف من مسؤولية الدبلوماسيين الكويتيين لتحقيق المصالح العليا للوطن.
وصرح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأنه مضى على عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن قرابة عام ونصف العام، استطاعت من خلالها الدبلوماسية الكويتية
وأشار أمير الكويت إلى أن ذلك استحق استحسان وإعجاب العديد من دول العالم رغم حساسية وأهمية القضايا التي كانت محل بحث في مجلس الأمن.
كما بين أن "الدبلوماسية الكويتية تمكنت وبنجاح باهر، من أن تمثل المجموعة العربية والإسلامية خير تمثيل، وأن تكون مدافعا عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية".
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