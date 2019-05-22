قال نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قيران، إن قرار أنقرة التزود بمنظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي "لم يكن خيارا بل ضرورة".
وأفاد قيران يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر بعنوان "العلاقات التركية الأمريكية الجذر المشترك، الرؤية الجديدة"، في الكونجرس الأمريكي، نظمتهرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن منظومة "إس-400" لم تكن الخيار الأول لتركيا بل الأخير.
وأوضح أن تركيا أجرت مفاوضات دون جدوى مع الولايات المتحدة، من أجل الحصول على منظومة
وأضاف قائلا: "بالطبع قرارنا بشأن (إس-400) لا يعني تغييرا استراتيجيا في المسار".
من جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية التركي أنه لا يمكن القبول إطلاقا بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، لتنظيم حزب العمال الكردستاني في سوريا، وشدد على ضرورة وقفها لهذا الدعم بصورة تامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول تركي: منظومة "إس-400" الروسية ليست خيارًا بل ضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.