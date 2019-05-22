الإمارات ترحب بعقد مؤتمر البحرين لتشجيع الاستثمار في فلسطين

رحبت الحكومة الإماراتية باستضافة البحرين مؤتمر العمل الاقتصادي "السلام من أجل الازدهار" بالشراكة مع الولايات المتحدة، والذي يقام كجزء من "صفقة القرن"، معلنة دعمها له ومشاركتها فيه.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة "وام" الرسمية، إن "الإمارات تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النموالاقتصادي، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة خاصة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".
واعتبرت الخارجية أن "الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلا مزدهرا للمنطقة، وتشكل هدفا ساميا لرفع المعاناة عن كاهل
وقالت الوزارة إن الإمارات "ترحب" بورشة "السلام من أجل الازدهار"، و"تؤكد موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مشيرة إلى أن "جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعززه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين"، فيما وأفادت الخارجية بأن الإمارات ستشارك في هذا المؤتمر وسترسل وفدا إليه.
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