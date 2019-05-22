تسليم 60 طنا من التمور هدية المملكة للفلبين

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقر سفارة المملكة في مانيلا 60 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية الفلبين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وممثلي وزارة المالية، والجانب الفلبيني للمفوضية الوطنية لشؤون المسلمين طاهر ليداسان جونيور، وفريق المركز.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة المملكة لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.