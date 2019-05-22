مركز الملك يغيث المحتاجين بالصومال وأفغانستان ويحتضن أيتام اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك للفقراء والنازحين في الصومال. فوزع 5500 سلة غذائية في مدينة كيسمايو بولاية جوبالاند، ومدينة بيدوا بولاية جنوب غرب الصومال، تزن 225 طنًا، تتكون السلة الواحدة من الأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة، يستفيد منها 15000 فرد.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الصومال سعد مهنا السويد، أنه جرى بحمدالله توزيع 1500 سلة غذائية في موقعين داخل مدينة كيسمايو، حيث جرى في الموقع الأول توزيع 750 سلة وفي الموقع الثاني 750 سلة أخرى.

من جانبه، تقدم مدير عام وزارة الداخلية لولاية جوبا لاند آدم غرني، بالشكر الجزيل لحكومة المملكة على دعمها المتواصل للشعب الصومالي.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب الصومالي خلال شهر رمضان المبارك.

دعم إنساني

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة السلال الغذائية الرمضانية في ولاية قندهار بجمهورية أفغانستان الإسلامية، حيث جرى توزيع 1261 سلة تزن 54 طنًا و223 كيلو جرامًا.

وشكر حاكم قندهار حيات الله حيات، المملكة ممثلة بالمركز على دعمها الإنساني للفقراء والمحتاجين من أبناء الشعب الأفغاني وخاصة في الولايات الجنوبية.

برامج إغاثية

وزع مركز الملك سلمان السلال الرمضانية للاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق بالأردن، بواقع 118 طنًا من السلال الرمضانية، استفاد منها 13661 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين في مختلف بيئات اللجوء.

Advertisements

كما قدم المركز، الفطور الرمضاني لـ420 يتيمًا ويتيمة من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، فيما واصل توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في عددٍ من المحافظات اليمنية.

وجبات رمضانية في اليمن

الضالع 1530 وجبة

المكلا 800 سلة غذائية

مأرب 1632 وجبة

حضرموت الصحراء 486 وجبة

حضرموت الوادي 550 وجبة

أبين 1224 وجبة