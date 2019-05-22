الملك وولي العهد يهنئان الرئيس اليمني بذكرى الوحدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس هادي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار. وأشاد الملك بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس هادي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.



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