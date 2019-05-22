وسط أجواء متوترة في الخليج.. أمير الكويت: نعيش ظروفًا خطيرة وتصعيد متسارع

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الثلاثاء، إننا "نع?ش في ظروف بالغة الدقة والخطورة "، مشيرا إلى أن "وتيرة التصعيد المتسارعة".



جاء ذلك في كلمة له وجهها للدبلوماسيين، مساء الثلاثاء، لدى زيارته مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الكويت.



وقال الصباح "يدرك جميعنا اننا نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة ويدرك أيضاً وتيرة التصعيد المتسارعة في منطقتنا".



وأعرب عن أمله أن "?عود ال?دوء إلى المنطقة وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا".



وأوضح أن "الدبلوماسية الكويتية ترتكز على الحرص بمد جسور السلام وإرساء التعاون ب?ن دول وشعوب العالم لخلق مصالح مشتركة بع?دًا عن التدخل في شؤون الآخرين والحفاظ على حسن الجوار والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي".



وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.



وفي مايو/أيار الجاري، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.



والإثنين، بحث مجلس التعاون الخليجي، مع وفد أمريكي ومبعوث بريطاني تطورات الأوضاع في المنطقة، بالتزامن مع سلسلة اجتماعات أجراها وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، مع بعض سفراء الدول الأوروبية، بينها إيطاليا وبريطانيا، ناقشت القضايا الإقليمية والدولية.



وعقب هجمات حوثية، الثلاثاء الماضي، ضد أهداف سعودية، دعت الرياض القادة لحضور قمتين عربية وخليجية بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.



كما استهدفت هجمات 4 سفن تجارية، قرب المياه الإقليمية للإمارات.



المصدر: الاناضول