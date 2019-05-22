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هاجم الفنان محمد الشوبي، السيتكوم الكوميدي “همي ولاد عمي” الذي يعرض على القناة الأولى، في رمضان الحالي، واعتبره سيتكوم “الإستحمار” سواء من ناحية الأداء أو الإخراج أو الحوار.
وانتقد الشوبي “همي ولاد عمي” ، في تديونة فايسبوكية، عبر فيها كذلك عن استحسانه لعدد من المسلسلات الرمضانية، واستهجانه للستكوم المذكور.
وكتب الشوبي : ” لقد استحسنت هذه السنة في رمضان سيتكوم حي البهجة 2 ، ومسلسل رضاة الوالدة، ومسلسل الماضي لا يموت، ومسلسل الزعيمة، ولقد استهجنت كل الاستهجان سيتكوم الإستحمار “همي أولاد عمي” أداءا وإخراجا وحوارا.
وكشف الشوبي أن مصادره أكدت له أن سيناريو العمل الأصلي ليس كالنتيجة التي يتلقاه المشاهد في ما يعرض على شاشة القناة الأولى ، إذ قال : ” لعل السيناريو لم يكن كما نشاهد وذلك حسب بعض المقربين “.
وعن برامج الكاميرا الخفية، لمح الشوبي إلى أن الفنانين الذين شاركوا فيها، يتسلمون مبالغ مالية مقابل التظاهر بأنهم وقعوا ضحية المقالب.
يذكر أن الأعمال الدرامية التي أشاد بها الشوبي، تتلقى الثناء و التعبير عن إعجاب المتلقي منذ انطلاقها، بداية رمضان إذ استطاعت أن تدفعه للتنويه بها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن أسهم الانتقادات وجهت للأعمال كوميدية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشوبي يقصف ” همي أولاد عمي”: إنه سيتكوم ” الاستحمار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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