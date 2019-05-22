خصوم الأسود..الكوت ديفوار يحسم برنامجه الإعدادي بمعسكرين قبل “كان2019”

30 يوماً تفصل عشاق الساحرة المستديرة في المغرب وباقي القارة السمراء، عن انطلاق النسخة الـ 32 لنهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي ستٌقام بمصر في الفترة الممتدة من 21 يونيو وإلى غاية 19 يوليوز، بمشاركة 24 منتخباً.

منتخب الكوت ديفوار، الذي وضعته القرعة في مجموعة “نارية” مع المغرب، وناميبيا، ثم منتخب جنوب إفريقيا، حسم رسمياً في برنامجه الإعدادي للعرس الكروي، وأيضاً المواعيد الودية التي سيخوضها قبل الوصول إلى أرض الفراعنة للمشاركة بالعرس القاري,

وحسب الاتحاد الايفواري للعبة، فإن منتخب “الفيلة” سيكون في مواجهة أمام كل من غامبيا، وأوغندا، ثم المنتخب الليبي، للاحتكاك بالكرة في شمال إفريقيا، قبل اللقاء القمة أمام هيرفي رونار ورجاله.

في حين، قرر رسمياً المنتخب الإيفواري برمجة معكسر في فرنسا، ثم بالإمارات العربية المتحدة كمرحلة ثانية، بالنظر إلى الأجواء المناخية الحارة والتي تٌشبه تقريباً الطقس بالعاصمة القاهرة خلال فترة الصيف، علماً أن اللجنة المنظمة وضعت المجموعة الرابعة بملعب السلام، خلال المباريات الثلاث الأولى (دور المجموعات).

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أما عن أسود الأطلس، التي بدأت تظهر ملامح قائمتها الأساسية، فإن هيرفي رونار قد اختار مبدئياً مركز المعمورة لبرمجة معسكر الأسود، في انتظار الكشف عن المنتخبات التي توصلت معها جامعة الكرة لاتفاق بإقامة وديات بداية من شهر يونيو.

يشار، إلى أن مجموعة من الأندية المحلية قد أعلنت عن الأسماء الأولية التي توصلت بدعوة من رونار، ويتعلق الأمر بثنائي حسنية أكادير، عبد الكريم باعدي، ثم يوسف الفحلي، في حين كشفت مصاد قريبة من قلعة الرجاء الرياضي عن توصل زكرياء حدراف، ومحسن الياجور، والوردي، ثم العميد بانون بدورهم بخبر تواجدهم في القائمة الموسعة، من طرف المسؤولين عن الجهاز الكروي القاري.