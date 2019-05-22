بعد الخلاف.. فريد غنام: عمر لطفي خويا وصاحبي -فيديو

قال الفنان المغربي، فريد غنام، إن الخلاف الذي كان بينه وبين الفنان عمر لطفي، طوي بحلول شهر رمضان، مؤكدا أن العلاقة بينهما عادت كما كانت سابقا.

وعبر غنام عن إعجابه بالأعمال الرمضانية على القنوات المغربية، منها مسلسل “الماضي لا يموت” ومسلسل “قصر الباشا”، موضحا أنه يميل لمشاهدة الأعمال الدرامية على حساب الأعمال الكوميدية.

وحكى غنام عن طقوسه اليومية في رمضان، وكيف يقضي يومه عادة في أجواء الشهر الفضيل.

يذكر أن غنام وعمر لطفي كان بينهما خلاف شخصي، خرج للعلن، بعد تصريحات غنام الذي قال إن عمر لطفي وصفه بأنه “ماشي راجل”، غير أنهما تجاوزا الخلاف بحلول شهر التسامح والغفران، وهو نفس المنهاج الذي سارت عليه زوجتيهما بعد خلافهما هما كذلك.