بعد نشر حالتهم على “اليوم 24”.. وزارة الصحة تتدخل لمعالجة أسرة تعرضت للحرق -فيديو

مباشرة بعد بث قضية الأسرة التي تعضرت للحرق، بدار ولد زيدوح، إقليم الفقيه بن صالح، تدخلت وزارة الصحة على الخط، وذلك بتوفير سيارة إسعاف خاصة لنقل الأسرة كل يوم لعلاج الحروق، بشكل مجاني.

وفِي إتصال هاتفي قال أحمد النبطي، مندوب وزارة الصحة بالفقيه بن صالح لـ”اليوم 24″، أن وزارة الصحة عملت على توفير العلاج الكامل للأسرة، بمختلف مستشفياتها.

وأضاف المتحدث، أنهم قرروا توفير سيارة إسعاف خاصة وبشكل يومي، لنقل الأسرة المكونة من أب وطفلين لمستشفى المحلي بسوق السبت، لعلاج الحروق وتغير الضمادات نظرا لظروف خاصة تعيشها الأسرة.

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وأوضح المندوب أن الحالة الصحية للأسرة تعرف تحسنا، وتحتاج فقط لرعاية طبية، وهو ما ستعمل الوزارة على توفيره بشكل يومي، بمستشفى القرب بسوق السبت.