القضاء الفرنسي يتابع مدير بين سبورت القطرية بتهم الفساد وتبييض الأموال

كشفت صحيفة لموند الفرنسية، عن توجيه اتهام إلى مدير المجموعة القطرية بي إن سبورتس، يوسف العبيدلي، بداعي تقديمه رشوة لتسهيل مهمة استضافة قطر بطولة العالم لألعاب القوى.

وأوضحت الصحيفة أن العبيدي، المقرب من رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، شارك في مفاوضات خاصة بمنح قطر حق استضافة مونديال “أم الألعاب”، مبينة أن الاتهام لا يقتصر على الرشوة، وإنما يتضمن تهم فساد وغسيل أموال.

وأشارت إلى أن قضية العبيدي الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة أيضاً في سان جيرمان، لا تتعلق بهذه القضية فقط، أو قضايا خاصة بكرة القدم، ولكن هناك تحقيق قضائي كبير، بدأ منذ 20 مارس الماضي، لكشف تفاصيل القضية وعملية الرشوة.