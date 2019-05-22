انت الان تتابع تفاصيل خبر نصف الأمريكيين يتوقعون حرباً مع إيران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 12:56 صباحاً - أظهر استطلاع قامت به وكالتا "رويترز/إبسوس"، و نُشر يوم الثلاثاء، أن نصف الأمريكيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة ستدخل حرباً مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة"، وذلك وسط توتر متزايد بين الدولتين.

وعلى الرغم من أن الأمريكيين يشعرون بقلق من التهديد الأمني، الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام، فإن قلة تؤيد توجيه ضربة استباقية للجيش الإيراني.

وبين الاستطلاع الذي أجرته المؤسستان في الفترة بين 17و20 مايو، أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولا فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون بأن على الولايات المتحدة الرد عسكرياً بشكل كامل أو جزئي.

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ويرى 53 في المئة من الأمريكيين أن إيران تشكل تهديداً "خطيراً" أو "وشيكاً"، وذلك بارتفاع نسبته ستة في المئة عن نتائج استطلاع سابق أجري في يوليو الماضي.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، كشف الاستطلاع أن 60 في المئة يرفضون أن تشن الولايات المتحدة هجوماً وقائياً ضد الجيش الإيراني، بينما يؤيد 12 في المئة فقط ذلك.