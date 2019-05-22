شكرا لقرائتكم خبر عن العواصف والفيضانات تجتاح وسط الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اجتاحت عواصف قوية مناطق وسط الولايات المتحدة الأمريكية ترافقها أمطار وفيضانات فضلاً عن رياح عاتية وزوابع؛ ما تسبب في تضرر عدد من المنازل.

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زوبعة ضربت منطقة قريبة من مطار تلسا الدولي في ولاية أوكلاهوما؛ ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل، إضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل، مضيفةً أن الأحوال الجوية صاحبتها رياح عاتية وأمطار غزيرة أدت إلى إغلاق عدد من الطرق السريعة في أوكلاهوما.

وأوضحت الهيئة أن العواصف قد تسبب اليوم مزيداً من الزوابع والفيضانات المباغتة في مناطق من ولايات أركنسو وإلينوي وكانزاس وميزوري وأوكلاهوما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمس “إعلان كارثة كبيرة” في 13 مقاطعة في ميزوري تعرضت لأضرار بسبب فيضانات وقعت في مارس الماضي.