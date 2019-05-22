القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، وفد إماراتي برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام لبحث دعم التعاون بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإماراتي، خلال زيارته، عددا من المسؤولين في إطار فعاليات اللجنة المصرية الإمارتية المشتركة لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر والإمارات في كل المجالات وتبادل الخبرات والزيارات".
وتأتي زيارة الوفد الإماراتي لمصر عقب زيارة قام بها للقاهرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد إماراتي يصل القاهرة لبحث دعم التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.