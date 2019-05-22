وفد إماراتي يصل القاهرة لبحث دعم التعاون بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل إلى القاهرة، الثلاثاء، وفد إماراتي برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام لبحث دعم التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإماراتي، خلال زيارته، عددا من المسؤولين في إطار فعاليات اللجنة المصرية الإمارتية المشتركة لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر والإمارات في كل المجالات وتبادل الخبرات والزيارات".

وتأتي زيارة الوفد الإماراتي لمصر عقب زيارة قام بها للقاهرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.