الجزيرة القطرية تفصل موظفيها إرضاء لإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الحديث المستمر عن الحياد والموضوعية لم يمنع قناة الجزيرة القطرية من أن توقف اثنين من صحفييها عن العمل على خلفية إنتاج مقطع مصور عن محرقة اليهود قالت إنه "خالف المعايير والضوابط التحريرية" لشبكة الجزيرة الإعلامية.

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