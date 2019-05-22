الرئيس اليمني: الحوثيون عصابات للقتل والقمع والنهب

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، إن مليشيا الحوثي الانقلابية مجرد عصابات للقتل والقمع والنهب، مؤكداً أن الشعب اليمني يعاني من المشروع الطائفي الحوثي المدعوم من إيران.

وأوضح هادي، في خطاب وجهه لشعبه بمناسبة الذكرى الـ29 لتحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو 1990، أنه: "عندما انقلب الأشرار والطائفيون (الحوثيون) على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وزجوا باليمن في جحيم حرب مجنونة، نشروا الخراب والدمار في كل مكان".

وأضاف أن "مليشيا الحوثي بهذه الحرب قتلت أحلام اليمنيين في دولة موحدة قائمة على العدالة والمساواة والحرية الحقيقية لا تهيمن فيها لا قبيلة ولا منطقة ولا سلالة ولا طائفة".

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وأضاف عبدربه منصور هادي: "من المؤسف أن تتوالى المناسبات الوطنية والإسلامية على شعبنا وهو يعيش إحدى مآسي المشاريع الصغيرة الأنانية الأكثر وحشية المتمثلة بالمليشيات الحوثية الإيرانية التي أرادت أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء رغما عن إرادة الشعب اليمني ".

وتابع هادي" لقد عانى الشعب اليمني الكثير من المشروع العنصري الطائفي الحوثي المدعوم من بؤرة الشر والإرهاب في طهران".

وشدد على أنه قد حان وقت انتباه العالم إلى أن العلاج الحقيقي لهذه المعاناة لن تكون بمراعاة مشاعر الانقلابيين وتصديق أكاذيبهم، لأن الشعب اليمني هو الأحق بالحياة الكريمة والسلام الحقيقي من مليشيات متوحشة انقلبت على البلد وداست على الإجماع الوطني وقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن وتمردت على الشرعية الوطنية والدولية، وجعلت السلاح هو لغتها الوحيدة تماما، كما فعلت وتفعل قوى الإرهاب الداعشية.

كما شدد على المجتمع الدولي "يعلم أننا نتعامل مع عصابات ومافيات تتحكم في صنعاء لا تقبل دستورا ولا قوانين ولا تؤمن إلا بالسلاح حكما بينها وبين الآخرين".

وواصل الرئيس اليمني حديثه، قائلاً: "ها هو الواقع في مناطق سيطرتها يؤكد حقيقة أنها مجرد عصابات للقتل والقمع والنهب وتدمير النسيج الوطني اليمني القائم على التعدد والتوافق وليس على الفرض والإقصاء".