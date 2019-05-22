السودان يعلن مراجعة "تجنيس" أجانب خلال حكم البشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شرعت السلطات المختصة بالسودان في مراجعة الجنسية الممنوحة لأجانب عن طريق "التجنس" في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأصدر المدير العام لقوات الشرطة السودانية، عادل محمد أحمد بشائر، قرارا بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس والممنوحة بموجب المادة (9) من القانون.

وتختص اللجنة وفق بيان من المكتب الصحفي للشرطة، الثلاثاء، بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس التي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.

وأشار البيان إلى أن لجنة المراجعة والفحص تأتي استكمالا للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة حفاظا على الهوية السودانية وصونا لوثائق الهوية.

وأمهل مدير عام قوات الشرطة فترة أسبوعين للجنة، لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات، توطئة لرفعها للجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.