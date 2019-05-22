البرلمان اليمني يطالب الحكومة بعدم التعامل مع جريفيث

دعا مجلس النواب اليمني (البرلمان)، الحكومة الشرعية إلى إنهاء التعامل مع المبعوث الأممي إلى البلاد، مارتن جريفيث، متهما الأخير بأنه لم يلتزم بالعمل من أجل تنفيذ القرارات الأممية.

وقال المجلس، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزارء الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء، إن ما جرى في موانئ الحديدة من انسحاب أحادي الجانب من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية مسرحية هزلية وتكرار فج لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي تم رفضها في حينها من الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت الرئيس السابق للبعثة الأممية في الحديدة، لأنها كانت مخالفة لاتفاق السويد.



وأضاف: "ما يؤسف أنه ما سمي أخيرا الانسحاب الصوري تم بمباركة المبعوث الأممي في تحدٍّ صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد".



وشدد على أن السياسة المتبعة من قبل المبعوث الأممي لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود، بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء شعبنا وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.

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وألزم المجلس في رسالته الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً.

وأكد أن اتفاق ستوكهولم يلزم المليشيا بالانسحاب من الحديدة وموانئها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها وإزالة جميع العوائق أمام السلطات المحلية لإدارة الشأن العام للمحافظة.

وأدان البرلمان اليمني اعتداءات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من نظام طهران على مكة المكرمة وجدة، قائلا إنه "أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه"، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وحيا البرلمان، في رسالة بعثها رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمناسبة العيد الوطني الـ29 للوحدة اليمنية، قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات التي روت بدماء أبنائهم تراب هذا الوطن جنبًا إلى جنب مع أبنائنا، وقدموا الغالي والنفيس دفاعا عن اليمن وعروبته وجمهوريته ووحدته وديمقراطيته.

ودعا مجلس النواب جميع أفراد الشعب اليمني إلى رفض وإدانة الأعمال الإرهابية للحوثيين التي لا تنتمي إلى الدين أو للقيم والأخلاق، لافتا إلى أن الاعتداء على المقدسات الإسلامية يشكل أمرا لا يمكن قبوله أو السكوت عليه، متمنيا احتفال اليمن بالعيد القادم في العاصمة صنعاء، وقد زالت هذه الجماعة الإرهابية وولت إلى غير رجعة وسقط معها كل مشاريعها وأحلامها المجنونة والمأجورة.