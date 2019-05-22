الكرملين: بوتين وميركل وماكرون يبحثون أوكرانيا في اتصال هاتفي

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قال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث الصراع في شرق أوكرانيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء.
وأضاف الكرملين أن الاتصال ركز في جانب منه على تغير القيادة في كييف بعد انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيسا الشهر الماضي.
وعقدت ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا محادثات رباعية في محاولة لحل الصراع في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين مدعومين من روسيا مما أودى بحياة 13 ألف شخص منذ 2014.
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