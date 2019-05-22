الخارجية الأمريكية: إذا استخدم نظام الأسد الكيماوي فسترد واشنطن والحلفاء بسرعة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن هناك دلائل قوية على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية: إذا استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية فسترد الولايات المتحدة والحلفاء على نحو سريع ومتناسب.

وأكد البيان أن واشنطن ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما استأنفت استخدام الأسلحة الكيماوية.