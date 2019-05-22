الان تتابع الخارجية الأمريكية: إذا استخدم نظام الأسد الكيماوي فسترد واشنطن والحلفاء بسرعة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن هناك دلائل قوية على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية.
وأضاف بيان الخارجية الأميركية: إذا استخدمت الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية فسترد الولايات المتحدة والحلفاء على نحو سريع ومتناسب.
وأكد البيان أن واشنطن ترى دلائل على أن الحكومة السورية ربما استأنفت استخدام الأسلحة الكيماوية.
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