الان تتابع فيديو متداول لموظف بالخطوط التركية يتلفظ ويعتدي على راكب طلب مساعدة لسيدة مسنة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
تداول نشاط على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يظهر موظفا في الخطوط الجوية التركية بمطار اسطنبول بمشهد مؤسف يعتدي على راكب أجنبي طلب منه تقديم مساعدة لسيدة مسنة.
وأظهر الفيديو تهجم الموظف على الراكب الأجنبي بالضرب وطرده أمام سلطات مطار اسطنبول، ويحكي الراكب في الفيديو سوء المعاملة والإهانة التي تعرض لها بعد طلبه من موظف المطار مد يد العون لسيدة مسنة في بعض الإجراءات.
وشهدت الواقعة سخطا من قبل نشطاء أتراك على تويتر، بعد تكرار الأمر في وقائع سابقة، في الوقت الذي تتوارد فيه تقارير تتحدث عن سوء معاملة السياح وتعرضهم للسرقة والابتزاز والاحتجاز من قبل السلطات التركية.
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