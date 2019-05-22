الان تتابع ماكرون يستقبل حفتر في الإليزيه غد الإربعاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي في باريس يوم غد الأربعاء لبحث الأوضاع في البلاد. ودعا ماكرون، في وقت سابق، إلى وقف إطلاق النار في معركة مستمرة منذ شهر لانتزاع السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وذلك بعد أن اجتمع مع رئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة فائز السراج. وقال المصدر لرويترز “سيناقشان الوضع في ليبيا وشروط العودة للحوار السياسي عقب زيارة السراج وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء”.

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