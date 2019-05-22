شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: قوات أمريكية حالت دون هجمات إيرانية في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم (الثلاثاء) عقب إفادة للكونجرس بشأن التهديدات الإيرانية، إن الولايات المتحدة حالت دون وقوع هجمات محتملة بنشرها قوات في الشرق الأوسط.
وأضاف للصحفيين في الكونجرس: الإدارة الأمريكية تسعى لردع إيران وليس لإشعال حرب ضدها.. تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني.
وتابع:«نحن لسنا على وشك الذهاب الى حرب».
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