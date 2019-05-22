شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات أمريكية تواكب طائرات حربية روسية قرب آلاسكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية «نوراد»، اليوم (الثلاثاء)، أنّ مقاتلاتها واكبت أمس (الإثنين) عن بُعد ستّ طائرات حربية روسية حلّقت غرب ولاية آلاسكا من دون أن تخترق المجال الجوي للولاية الأمريكية.

وقالت القيادة الأمريكية-الكندية المشتركة في بيان على تويتر: إنّها رصدت في البدء قاذفتين روسيتين من طراز تي يو-95 "بير، فاعترضتهما مقاتلتا أف-22 تابعتان لنوراد. وأضافت أنّه بعد ذلك اعترضت مقاتلتا أف-22 أخريان مجموعة ثانية مؤلّفة من قاذفتي تي يو-95 ومقاتلتي سوخوي-35.

ولفتت القيادة العسكرية إلى أنّ طائرة استطلاع من طراز أواكس ظلّت طوال الوقت تراقب عمليات الاعتراض.

وشدّد البيان على أنّ الطائرات الروسية الست ظلّت طوال الوقت تحلّق في المجال الجوي الدولي ولم تخترق المجال الجوي الأمريكي.