شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً بكمين مسلح في الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (غواهاتي) قتل 11 شخصاً في ولاية أروناشال براديش في شمال شرق الهند، اليوم (الثلاثاء)، في كمين مسلّح استهدف موكب نائب في برلمان الولاية، أسفر عن مقتله مع عدد من أفراد أسرته، بحسب ما أعلنت السلطات، متّهمةً مجموعة انفصالية بتنفيذ الهجوم.

قتل 11 شخصاً في ولاية أروناشال براديش في شمال شرق الهند، اليوم (الثلاثاء)، في كمين مسلّح استهدف موكب نائب في برلمان الولاية، أسفر عن مقتله مع عدد من أفراد أسرته، بحسب ما أعلنت السلطات، متّهمةً مجموعة انفصالية بتنفيذ الهجوم.

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