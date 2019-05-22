شكرا لقرائتكم خبر عن الدول الدائمة بمجلس الأمن تؤكد دعم الشرعية وإحلال السلام في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
جدد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، التأكيد على موقف الحكومة اليمنية المتمسك بالسلام والداعي إلى إنهاء الحرب العبثية التي يشنها الانقلابيون ضد الشعب اليمني ومعالجة تداعياتها الكارثية.
جاء ذلك خلال لقاء اليماني مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى اليمن، إذ بحث معهم عملية السلام والتحديات التي تواجهها بسبب تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية وعدم جديتها في تنفيذ التزاماتها.
من جهتهم، أكد السفراء دعم بلدانهم للحكومة الشرعية واستمرارهم في التعاون مع الحكومة اليمنية لإحلال السلام في اليمن.
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