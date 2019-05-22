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الدول الدائمة بمجلس الأمن تؤكد دعم الشرعية وإحلال السلام في اليمن

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

جدد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، التأكيد على موقف الحكومة اليمنية المتمسك بالسلام والداعي إلى إنهاء الحرب العبثية التي يشنها الانقلابيون ضد الشعب اليمني ومعالجة تداعياتها الكارثية.

جاء ذلك خلال لقاء اليماني مع سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى اليمن، إذ بحث معهم عملية السلام والتحديات التي تواجهها بسبب تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية وعدم جديتها في تنفيذ التزاماتها.

من جهتهم، أكد السفراء دعم بلدانهم للحكومة الشرعية واستمرارهم في التعاون مع الحكومة اليمنية لإحلال السلام في اليمن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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