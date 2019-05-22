شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأسد تصعد هجومها على درعا وريف اللاذقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول)

قالت الامم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إن 380 مدنياً على الأقل اعتقلوا في جنوب سورية بينما قُتل 11 مدنياً تعرضوا لهجمات منذ استعادة نظام بشار الأسد للمنطقة.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هذه الحوادث وقعت في محافظة درعا حيث بدأت الاحتجاجات السلمية على حكم أسرة الأسد المستمر منذ 40 عاماً في عام 2011 وتصدى النظام لها بقوة قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.

كما صعّد نظام الأسد حملته العسكرية على مواقع للمعارضة، اليوم، مستهدفاً جبل «الكبانة» في ريف اللاذقية بالمواد السامة والحارقة الفوسفورية، وأعقب ذلك مئات القذائف الصاروخية والمدفعية وغارات جوية عدة من الطائرات الحربية استخدمت صواريخ جو أرض، بالإضافة للبراميل المتفجرة.