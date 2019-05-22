شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: أوروبا لن تخضع لتهديدات الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم (الثلاثاء)، أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لن يفيد الآلية التجارية بين طهران وأوروبا.

وقال إن أوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية.

وكشف أن الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيسهم لآلية تجارية مع إيران.