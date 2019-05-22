مكجان يتحدى الكونجرس.. بأمر ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن
تحدى مستشار قانوني سابق بالبيت الأبيض مذكرة استدعاء من الكونجرس، حيث رفض الظهور أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، في إطار تحقيق الديمقراطيين في عرقلة محتملة من جانب الرئيس دونالد ترمب للتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
وأرجع المستشار السابق دون مكجان قراره بعدم حضور الجلسة إلى رأي قانوني من البيت الأبيض، ركز على الحصانة الرئاسية والامتيازات التنفيذية، حيث أمر ترمب مكجان بعدم الحضور.
وقال رئيس اللجنة جيري نادلر، وهو ديمقراطي «مذكرات الاستدعاء التي نصدرها ليست اختيارية»، مشيرا إلى خيار التوجه إلى المحاكم لفرض تنفيذ مذكرة الاستدعاء بحق مكجان.
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