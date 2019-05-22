السعودية تكثف توزيع الوجبات الرمضانية حول العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن، طرابلس، براهمان باريا
فيما كثفت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الوجبات الرمضانية والسلال الغذائية في شتى محافظات اليمن، نفذ المركز أمس دورات إدارة المشاريع الريادية وتنمية المهارات الحياتية لـ 25 متدربة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، استكمالا للبرنامج التدريبي المهني الذي تتلقاه جميع المتدربات في تخصصات مهنية مختلفة، ليساعدهن على فتح مشاريع خاصة بهن، وتحسين سبل معيشتهن، وإعالة أسرهن بعد انتهاء المشروع.
وواصل المركز توزيع السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية والوجبات الرمضانية في مدينة طرابلس وضواحيها ضمن برنامج القرية الرمضانية، وفي جبل لبنان، وبمخيمات الأزرق والزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وكذلك في مشروع إفطار صائم بمحافظة براهمان باريا في بنجلاديش. ووزع المركز سلالا غذائية لصالح اللاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، وللمحتاجين في قرية تمري بإقليم شبيلي الوسطى بالصومال.
وجبات وسلال وزعت خلال 24 ساعة
- 1186 وجبة في حضرموت.
- 1326 وجبة في صنعاء.
- 1224 وجبة في أبين.
- 1530 وجبة في الضالع.
- 1632 وجبة في مأرب
- 2538 سلة في مخيمات السوريين بالأردن.
- 1637 سلة في جبل لبنان.
- 500 سلة في براهمان باريا ببنجلاديش
- 1504 سلال في مخيم لاجئي الروهينجا ببنجلاديش.
- l 200 سلة بقرية تمري في الصومال.
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