بريطانيا تدين عرقلة الانقلابيين جهود الإغاثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أدانت الحكومة البريطانية أمس عرقلة جماعة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لجهود الإغاثة الدولية في اليمن.
وأعرب وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت عن استنكار بلاده الشديد لتدخلات الحوثيين في برامج توصيل المساعدات الإنسانية للمحتجين، قائلا «يجب أن يتوقف هذا».
وأكد المسؤول البريطاني في بيان رسمي وقوف بلاده مع قرار برنامج الأغذية العالمي المتعلق ببحث تعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب تدخلات بعض قادة الجماعة في عمل المنظمة مما يعرقل تدفق المساعدات.
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