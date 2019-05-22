اجتماع مصري إماراتي يبحث أبرز الملفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة

وصل إلى القاهرة أمس وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات محمد القرقاوي ووزيرة السعادة عهود الرومي، على رأس وفد من أبوظبى في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام لبحث دعم التعاون.

ويلتقي الوفد الإماراتي خلال زيارته عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في مصر في إطار فعاليات اللجنة المصرية الإمارتية المشتركة لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر والإمارات في كل المجالات وتبادل الخبرات والزيارات، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتكاملة التي تم تدشينها العام الماضي والتي تعتمد على الاستفادة من الخبرات الإماراتية بهدف تطوير الأداء الإداري والحكومي في مصر، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 خلال 3 سنوات.

تأتي زيارة الوزيرين الإماراتيين لمصر عقب زيارة قام بها قبل أيام ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد للقاهرة، بحث خلالها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع في منطقة الخليج على ضوء التصعيد بين إيران وأمريكا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.