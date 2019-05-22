10 ملايين يمني مهددون بالجوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع، الحديدة

حققت قوات الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي أمس تقدما ميدانيا في مناطق مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثي، ومديرية الحشاء بالضالع جنوبا.

وأكد قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي، أن قوات الجيش سيطرت على جبال النهدين وسمر والذيبة، الواقعة بالقرب من مركز المديرية، ونجحت في نصب كمينا محكما لمجموعة من عناصر الميليشيات بعد أن تم رصدها وهي تحاول التسلل إلى أحد المواقع في جبل القرحا بمديرية ناطع، وأكد بيان صادر عن الجيش أن الكمين أدى إلى مقتل 6 من عناصر الميليشيات وإصابة 9 آخرين، فيما لاذ من تبقى بالفرار، مخلفة وراءها أسلحتها وجثث قتلاها.

وفي جبهة الحديدة دفعت ميليشيات الحوثي بتعزيزات كبيرة نحو مديرية حيس، بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع العمالقة ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية، وتواصل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع قوات العمالقة بمختلف مناطق ومديريات الحديدة بشكل يومي.

وفي جبهة حجر الضالع تمكنت القوات اليمنية المشتركة من استعادة وتأمين مواقع مهمة وطرد الميليشيات الحوثية، ولقي العشرات من عناصر الميليشيات مصرعهم في عمليات قنص.

من جانب آخر أكد برنامج الأغذية العالمي أنه يبحث تعليق إرسال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب القتال وانعدام الأمن والتدخل في عمله.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان صحفي له، «لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني في اليمن الوصول إلى الجياع، تمنع قوافل المساعدات وتتدخل السلطات المحلية في توزيع الغذاء، يجب أن يتوقف ذلك، ويعكس تهديد برنامج الأغذية الذي يوفر الطعام لأكثر من 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن».

وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لدى اليمن ليزا غراندي، بالتدخل السريع والعاجل للإفراج عن 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية المحتجزة في نقطة بمحافظة إب من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من شهرين.

مشاهدات يمنية

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- قوات الجيش الوطني تسقط طائرة حوثية مسيرة كانت تحلق في سماء قرية غول سبولة شرق مدينة الضالع.

- الميليشيات تقتحم وتنهب منزل الشيخ القبلي الموالي للشرعية عثمان السوادي بالبيضاء وسط اليمن.

- وفاة المواطن محمد المسعودي تحت التعذيب في سجن لميليشيات الحوثي بالدريهمي بالحديدة.

- رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك: تسليم الميليشيات الحوثية الموانئ لأنفسهم في الحديدة أمر غير مقبول ويخالف نص وروح اتفاق ستوكهولم.

المواد الإغاثية المحتجزة من الحوثيين

80 شاحنة إغاثية.

14,290 طنا مواد إغاثية.

300 طن من المواد الزراعية.

5 شاحنات محملة بالوقود الخاص بالمستشفيات.