اخبار العالم

تجمع المهنيين يدعو لإسقاط العسكري السوداني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم

دعا تجمع المهنيين السودانيين لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي واتهمه بعرقلة انتقال السلطة للمدنيين وبمحاولة إفراغ الثورة السودانية من جوهرها وتبديد أهدافها.

Advertisements

وأعلن تجمع المهنيين في بيان صحفي أمس التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر، لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشددا على مدنية السلطة بالكامل.

وقال التجمع «لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية»، مؤكدا أن تمسك العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة.

يذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية فشلا في الوصول لاتفاق بشأن تشكيل رئاسة مجلس السيادة، بسبب تمسك كل طرف برأيه.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين يدعو لإسقاط العسكري السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا