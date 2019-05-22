تجمع المهنيين يدعو لإسقاط العسكري السوداني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم
دعا تجمع المهنيين السودانيين لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي واتهمه بعرقلة انتقال السلطة للمدنيين وبمحاولة إفراغ الثورة السودانية من جوهرها وتبديد أهدافها.
وأعلن تجمع المهنيين في بيان صحفي أمس التصعيد مع المجلس العسكري وتحديد ساعة الصفر، لتنفيذ العصيان المدني والإضراب الشامل، مشددا على مدنية السلطة بالكامل.
وقال التجمع «لا مناص من إزاحة المجلس العسكري لتتقدم الثورة لخط النهاية»، مؤكدا أن تمسك العسكري بالأغلبية في مجلس السيادة وبرئاسته لا يوفي بشرط التغيير ولا يعبر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة.
يذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية فشلا في الوصول لاتفاق بشأن تشكيل رئاسة مجلس السيادة، بسبب تمسك كل طرف برأيه.
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