مسام ينتزع 1329 لغما باليمن خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي من انتزاع 1329 لغما، منها 44 لغما مضادا للأفراد و586 لغما مضادا للدبابات و676 ذخيرة غير متفجرة و23 عبوة ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال مارس 8,194 لغما.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 71 868 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.