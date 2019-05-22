التحالف: طائرة متفجرة حاولت استهداف نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أن طائرة مسيرة حوثية تحمل متفجرات حاولت استهداف منشأة مدنية في نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.

وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات الميليشيات الحوثية من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين، وأضاف «ستكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».