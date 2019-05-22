ترامب: المكسيك مخطئة وسأرد قريبًا

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​المكسيك​ لا يفعل شيئًا بصورة فعلية لمنع ​المهاجرين​ غير الشرعيين من الوصول إلى حدودنا الجنوبية".

وأوضح ترامب، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "موقف المكسيك هو أنه يجب أن يكون للناس من الدول الأخرى بما في ذلك المكسيك الحق في التدفق إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​"، لافتًا إلى أن "دافعي ​الضرائب​ الأميركيين يجب أن يكونوا المسؤولين عن التكاليف الضخمة المرتبطة بهذه ​الهجرة​ غير القانونية".

وشدّد ترامب على أن "المكسيك مخطئة وسأرد قريبًا"، ولم يخض في التفاصيل.