MSNBC: واشنطن تمنح أنقرة أسبوعين للتخلي عن منظومة "إس 400"

أفادت قناة "MSNBC" الأميركية أن مصادر مطلعة، كشفت لها أن ​الولايات المتحدة​ منحت ​تركيا​ أسبوعين لتخليها عن شراء ​منظومة​ الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية، لصالح منظومة باتريوت الأميركية"، مشيرة الى أنه "بحلول نهاية الأسبوع الأول من حزيران، يتعين على تركيا إلغاء الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع ​روسيا​ وشراء نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الذي يصنع في الولايات المتحدة الأمريكية. أو مواجهة فقدانها الحصول على 100 مقاتلة من طراز "إف 35" وعدت بها، وفرض ​عقوبات​ أميركية، فضلا عن رد فعل محتمل من ​الناتو​".

وتتصاعد حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 والتي لا تتوافق مع‭‭ ‬‬ أنظمة حلف شمال الأطلسي. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن شراء أنقرة المزمع للمنظومة الروسية يهدد دورها في مشروع المقاتلة إف-35 وشرائها لتلك المقاتلات. وتقول واشنطن إن منظومة إس-400 تعرض مقاتلاتها من طراز إف-35 للخطر.