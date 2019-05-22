MSNBC: واشنطن تمنح أنقرة أسبوعين للتخلي عن منظومة "إس 400"

أفادت قناة "MSNBC" الأميركية أن مصادر مطلعة، كشفت لها أن الولايات المتحدة منحت تركيا أسبوعين لتخليها عن شراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية، لصالح منظومة باتريوت الأميركية"، مشيرة الى أنه "بحلول نهاية الأسبوع الأول من حزيران، يتعين على تركيا إلغاء الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع روسيا وشراء نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الذي يصنع في الولايات المتحدة الأمريكية. أو مواجهة فقدانها الحصول على 100 مقاتلة من طراز "إف 35" وعدت بها، وفرض عقوبات أميركية، فضلا عن رد فعل محتمل من الناتو".
وتتصاعد حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة بسبب قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 والتي لا تتوافق مع أنظمة حلف شمال الأطلسي. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن شراء أنقرة المزمع للمنظومة الروسية يهدد دورها في مشروع المقاتلة إف-35 وشرائها لتلك المقاتلات. وتقول واشنطن إن منظومة إس-400 تعرض مقاتلاتها من طراز إف-35 للخطر.
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