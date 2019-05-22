وام: ورشة عمل اقتصادية في البحرين لتشجيع الإستثمار في الأراضي الفلسطينية

أفادت وكالة "وام" السعودية بأن "الإمارات ترحب بالإعلان عن ورشة عمل اقتصادية في البحرين لتشجيع الإستثمار في الأراضي الفلسطينية".
وكان البيت الأبيض قد أكّد، مؤخرًا في بيان أن "الولايات المتحدة الأميركية ستعقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين أواخر حزيران المقبل للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب المقبلة للسلام في الشرق الأوسط".
وكشف البيت الأبيض أن "المؤتمر سيجمع الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال للمساعدة في الشروع في الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأميركية".
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