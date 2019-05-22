شرطة إندونيسيا تفرق محتجين على انتخاب الرئيس ويدودو لفترة ثانية

ذكرت وكالة "رويترز" أن "​الشرطة الإندونيسية​ أطلقت ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق محتجين في وسط ​جاكرتا​ في أعقاب تجمع حاشد نظموه بعدما أكدت النتائج الرسمية انتخاب الرئيس ​جوكو ويدودو​ لفترة جديدة".

وأشارت الوكالة إلى أن "صور تلفزيونية أظهرت إلقاء بعض المحتجين ألعابًا نارية على ​قوات الأمن​ في شارع رئيسي بالعاصمة".

وكان إحصاء رسمي لمفوضية ​الانتخابات​ قد أفاد يوم الاثنين بأن الرئيس الإندونيسي الحالي جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي وحصل على 55.5 في المئة من الأصوات مقابل 44.5 في المئة لمنافسه الجنرال المتقاعد برابو سوبيانتو. وتؤكد النتائج الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي أعطت الرئيس جوكو ويدودو فوزًا مريحًا رغم أنه كان من المتوقع أن يثير ذلك طعنًا قانونيًا و​احتجاجات​ في الشوارع بعد أن زعم برابو حدوث مخالفات على نطاق واسع.