توقيع اتفاقيات بين الإمارات ومالي في مجالات اقتصادية وتجارية ودفاعية

وقّعت ​الإمارات​ ومالي عددًا من الإتفاقيات ومذكّرات التفاهم في مجالات عدّة اقتصاديّة وتجاريّة ودفاعيّة وثقافيّة وغيرها، على هامش زيارة يقوم بها رئيس الوزراء المالي إلى ​أبو ظبي​.

وذكرت "وكالة أنباء الإمارات - وام" أنّه "تمّ أيضًا توقيع اتفاقيّة لتمويل المشاريع، ستساعد في خلق أكثر من 4300 مشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة وتوفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب".

وكان قد التقىولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم أمس، رئيس وزراء مالي بوبو سيسي. وبحثا بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات، بخاصّة التنمويّة والاقتصاديّة والإستثماريّة والبنية التحتيّة.