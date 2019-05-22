مصادر العربية: ماكرون يستقبل حفتر في الإليزيه يوم غد الإربعاء

كشفت مصادر لقناة "العربية" أن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ سيستقبل سيلتقي قائد ​الجيش الليبي​ ​خليفة حفتر​في ​الإليزيه​ يوم غد الإربعاء.

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