العقيد المالكي: الحوثيون يتلقون أوامرهم من الحرس الثوري الإيراني

أكّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن "تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي"، مشيرًا إلى أن "ميليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من حرس إيران الثوري ولا تملك القرار في تنفيذ الأعمال الإرهابية".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المالكي أن "المليشيات الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات".
وأشارت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين إلى أن "سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوماً بطائرة "قاصف 2كا" على مطار نجران جنوب غربي السعودية"، ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو المسير، أن "العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، وأسفرت عن نشوب حريق في المكان".
ويأتي الهجوم غداة إعلان قوات التحالف العربي، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه مدينتي الطائف وجدة التابعتين لمكة المكرمة غرب السعودية، في حين نفت جماعة أنصار الله صلتها بالعملية.
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