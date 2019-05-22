الحريري اطلع على الجولة التي ستقوم بها فرقة كركلا في أميركا

إلتقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في ​السراي الحكومي​، فرقة "كركلا" برئاسة عبد الحليم كركلا الّذي وضعه في أجواء الجولة الّتي ستقوم بها الفرقة في ​الولايات المتحدة الأميركية​، لعرض مسرحيّتها الغنائيّة الراقصة الّتي تحمل عنوان "ألف ليلة وليلة".

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