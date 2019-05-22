إصابة عامل بجروح اثر سقوطه عن سقالة بناء في فيطرون

أصيب عامل بناء في العقد الرابع من العمر برضوض وجروح اثر سقوطه عن سقالة داخل ورشة بناء في بلدة ​فيطرون​ - ​كسروان​، وتم نقله بواسطة ​فرق الإسعاف​ في ​الدفاع المدني​ إلى ​مستشفى السان جورج​ في ​عجلتون​ لتلقي العلاج.

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