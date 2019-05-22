النشرة: 3 جرحى في حادث سير مروع على طريق تعنايل

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة عن وقوع ​حادث سير​ مروع على طريق تعنايل بين سيارتي كيا وغراند شيروكي ادى الى جرح ثلاثة اشخاص احدهم اصابته حرجة نقلوا الى ​مستشفى​ ​البقاع​ للمعالجة.

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