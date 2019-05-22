جميل السيد: المطالبة بحقوق الناس والدولة صارت تهمة

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "طُرِحت ب​مجلس الوزراء​ زيادة رسوم المخالفات البحرية التي أثرناها سابقاً، تحمّس وزير للزيادة، فقال زميله: صرت عّم تحكي متل جميل السيّد"، مشيرا الى أن "المطالبة بحقوق الناس والدولة صارت تهمة".

وأضاف: " بالخلاصة قررت الأغلبية عدم زيادة رسوم المخالفات البحرية، بس عليك بيزيدوا، أصلاً إنتَ عندهم شطبة قلم".