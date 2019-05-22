جميل السيد: المطالبة بحقوق الناس والدولة صارت تهمة

لفت النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "طُرِحت بمجلس الوزراء زيادة رسوم المخالفات البحرية التي أثرناها سابقاً، تحمّس وزير للزيادة، فقال زميله: صرت عّم تحكي متل جميل السيّد"، مشيرا الى أن "المطالبة بحقوق الناس والدولة صارت تهمة".
وأضاف: " بالخلاصة قررت الأغلبية عدم زيادة رسوم المخالفات البحرية، بس عليك بيزيدوا، أصلاً إنتَ عندهم شطبة قلم".
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