شقير: تأني مجلس الوزراء وتصميمه أنتجا موازنة تقشفية هي الأفضل بتاريخ لبنان

ركّز وزير الإتصالات ​محمد شقير​ على أنّ "تأنّي ​مجلس الوزراء​ وتصميمه أنتجا موازنة عامة تقشفيّة إصلاحيّة وتحفيزيّة، هي الأفضل في ​تاريخ لبنان​". ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "غدًا قراءة نهائيّة، مبروك للجميع والشكر لوزير المال ​علي حسن خليل​ الّذي بذل جهودًا جبّارة، وكلّ التمنيات بمستقبل أفضل".

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